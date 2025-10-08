Olympia Forum VI: Τι να περιμένουμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, σε υγεία, εργασία, τέχνες

Οι επιπτώσεις της AI σε σημαντικούς κλάδους της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αναπτύχθηκαν σε ειδική συζήτηση στο Olympia Forum VI, με τη συμμετοχή του Νίκου Κογιουμτσή, αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, του Βασίλειου Μπλέσιου, chief marketing officer, Samaras and Partners Group of Companies, της Λουκίας Παπά, νομικού και Quantum Leadership Consultant, του Γιώργου Βούκανου, μουσικοσυνθέτη, της Έφης Παναγοπούλου συγγραφέως, δημιουργού βιβλίων και θεατρικών έργων και του Βασίλη Μπαλάνη, CEO, GPA Investment Group.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τις διευκολύνσεις που προσφέρει και τους κινδύνους που εγκυμονεί.

Διαβάστε επίσης

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Μπλέσιος σημείωσε ότι «η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Ως το 2030 προβλέπεται ανάπτυξη 7% έως 14% του Παγκόσμιου ΑΕΠ, 6-8% της ευρωπαϊκής οικονομίας και 5% αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα λόγω της ΤΝ». Όπως εξήγησε, σε «κάθε επανάσταση, έτσι και τώρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Στα θετικά είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η δημιουργία νέων αγορών και νέων θέσεων εργασίας».

Στα αρνητικά, πρόσθεσε, με την αυτοματοποίηση θα χαθούν θέσεις όπως ταμίες, θα τεθούν θέματα ηθικής, ο άνθρωπος δεν θα είναι τόσο δημιουργικός όπως τώρα, λόγω του ελεύθερου χρόνου που θα έχει κά. Ασφαλώς, σημείωσε, χρειάζεται η μετεκπαίδευση, ώστε το προσωπικό να αποκτήσει δεξιότητες για τις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στην εργασία. «Εξαρτάται λοιπόν από το πώς ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει την ΑΙ, από το πόσο θα διασφαλιστούν οι αξίες και οι εργασιακές σχέσεις και φυσικά από τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις με τους θεσμούς ελέγχου που θα βάλουν φραγμό στην αλόγιστη χρήση του».

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη προβάδισμα έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις

Ο κ. Κογιουμτσής από την πλευρά του, τόνισε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να καταναλώσουν και «όπως δείχνουν τα στατιστικά στην Ευρώπη των 27, έχουμε από τους πιο χαμηλούς μισθούς». Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, χωρίς χρηματοδότηση, άρα τα πράγματα δυσκολεύουν, εξήγησε. «Στην Τεχνητή Νοημοσύνη προβάδισμα έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες λαμβάνουν και χρηματοδοτήσεις και με την ΤΝ να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρών ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον».

«Τώρα, πώς μπορεί αυτό να μειωθεί; Εδώ θα πρέπει η κάθε μικρή επιχείρηση στα επόμενα 5 χρόνια να έχει κάνει βήματα στην Τεχνολογία με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ψηφιακές παροχές. Παράλληλα, για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχει και στήριξη από την Πολιτεία, η οποία πρέπει να επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επιμόρφωση των εργαζομένων. Σκεφτείτε, αν η σύγχρονη επιχειρηματικότητα συνδεθεί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά για όλους, για αυτό θεωρώ ότι απαιτείται συνεργασία και ενημέρωση» κατέληξε.

Η κ. Παπά υποστήριξε ότι η «ΑΙ δεν είναι μια απειλή. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βαθύτερη ανθρώπινη εξέλιξη, αν σκεφτούμε ότι τα πάντα είναι δόνηση και ενέργεια και μπορεί να γίνει καθρέφτης της συλλογικής μας νοημοσύνης, ώστε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά ποιοι είμαστε, τι επιλέγουμε να δημιουργήσουμε και πώς οραματιζόμαστε το μέλλον μας. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνική εξέλιξη, αλλά για ένα νέο επίπεδο συνύπαρξης ανάμεσα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και την τεχνολογική ακρίβεια. Όταν η AI χρησιμοποιείται με αξίες, μπορεί να ενισχύσει τη διορατικότητα και την ικανότητά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις που υπηρετούν το σύνολο, άρα είναι σημαντικό το πώς και με ποια στοιχεία αυτό θα δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση η τεχνολογία δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τη συνείδηση. Η ηγεσία του μέλλοντος δεν θα ορίζεται από τη δύναμη των αλγορίθμων, αλλά από το βάθος της ανθρώπινης παρουσίας, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιούμε το AI όχι ως εργαλείο ελέγχου, αλλά ως φορέα σύνδεσης ανάμεσα στο υλικό και το άυλο και στις απεριόριστες δυνατότητες που θα μας προσφέρει στο μέλλον».

Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη

Ο κ. Βούκανος επεσήμανε ότι η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη εκτιμάται στα 3,2 δισ. δολάρια το 2024 και προβλέπεται να αγγίξει τα 40,4 δισ. δολάρια έως το 2033 με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, αυξάνονται οι πωλήσεις AI-art, με έργα να φτάνουν σε εξαψήφιες τιμές, ενώ δημιουργοί όπως μεταφραστές και εικονογράφοι, ήδη βλέπουν μείωση εισοδημάτων έως 24%. «Ωστόσο, στο παρασκήνιο αναδύονται ανησυχίες: δημιουργοί κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά μερίδια εισοδήματος, καθώς η AI αναπαράγει εργασίες σε μουσική, οπτικοακουστικά και εικονογράφηση, έως το 2028».

Από την πλευρά της, η κ. Παναγοπούλου σχολίασε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον· είναι το παρόν και ως συγγραφέας, βλέπει την ΑΙ ως τον πιο συναρπαστικό βοηθό, όχι ως αντικαταστάτη: «Με στηρίζει στη μονότονη εργασία, δίνοντάς μου περιλήψεις κεφαλαίων, έλεγχο ορθογραφίας κά, ώστε να κερδίζω χρόνο για την ουσία, τη φωνή και το συναίσθημα, τη δημιουργία των χαρακτήρων».

Όμως η ΑΙ δεν νιώθει· γράφει με δεδομένα, όχι με βιώματα. Η λογοτεχνία χρειάζεται την ανθρώπινη καρδιά και την ταύτιση, την ανάγκη μας να βρίσκουμε τον εαυτό μας στην εμπειρία του άλλου, πρόσθεσε.

Ο τομέας της υγείας με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο κ. Μπαλάνης, τόνισε ότι σε 5 χρόνια ο τομέας της υγείας με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει αλλάξει ριζικά, τόσο από τη λειτουργία των νοσοκομείων όσο και του προσωπικού και των ασθενών. Ήδη η ΤΝ έχει θεαματικά αποτελέσματα στη διάγνωση ασθενειών και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους γιατρούς, απλά λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο τους, είπε. Τα οφέλη είναι πολλά, διότι θα δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες και θα καλύπτει κενά του συστήματος υγείας που χρονοτριβούν.

Ωστόσο οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν εστιάζουν κυρίως σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη αφορά στη ρύθμιση του προγραμματισμού της, ώστε να είναι το ίδιο καλή όπως στην αρχή της λειτουργίας της και η δεύτερη το cyber security, καθώς όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, η εισβολή χάκερς έχει δημιουργήσει εφιαλτική κατάσταση και τεράστιες δυσλειτουργίες ακόμη και στο άνοιγμα μιας πόρτας που στηρίζεται η λειτουργία της στην ΤΝ.