Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Πελταστής - 25» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων «ΑΜΠΕΛΩΝΑ» στην περιοχή της Κομοτηνής, η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ – 25», με τη συμμετοχή τμημάτων και μέσων της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (29 Μ/Π ΤΑΞ) «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ».

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, των εφέδρων και των εθνοφυλάκων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης, υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου.

Η ΤΑΜΣ «ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ – 25», είναι Εθνική Άσκηση Μικρής Κλίμακας, Μερικής Ανάπτυξης Δυνάμεων (LIVEX/CFX) και περιέλαβε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος (ΑΠ/Γ), καθώς και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών κατά ζωτικών εθνικών εγκαταστάσεων.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς, ο Διοικητής της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «ΈΒΡΟΣ» Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ο Διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας (ΧΧ ΤΘΜ) «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Υποστράτηγος Ηλίας Κωστάκης, ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΙΘ Υποστράτηγος Ιωάννης Κωστούλας, ο Πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) κ. Φίλιππος Κωσταράς, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.