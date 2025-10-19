Ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου που κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Περισσότερες από πέντε ώρες διήρκεσε, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, η απολογία του 22χρονου, που κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Σε δηλώσεις που έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει».

Επίσης, είπε ότι «ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που υποστήριξε από την αρχή, ότι δηλαδή δεν είναι αυτός, ο οποίος είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή» και πρόσθεσε: «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι αυτός ο οποίος εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος. Ακόμη, ισχυρίζεται ότι δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. ‘Ήταν έξω στη μηχανή. Επίσης, ισχυρίζεται ότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Γκαβέλας είπε ότι «δεν υπήρχε γνωριμία του εντολέα μου με οποιοδήποτε πρόσωπο από τα δύο θύματα, στις οικογένειες των οποίων οφείλουμε να πούμε συλλυπητήρια».

Στη συνέχεια, εισήλθε στο γραφείο της ανακρίτριας για να απολογηθεί ο δεύτερος 22χρονος, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.