Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια Α΄ βοηθειών μάχης Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια με θέμα: «Εισαγωγή στις Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΑΧΗΣ» τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στην “Αίθουσα Αρχιφύλακα Λυγγερίδη Γεωργίου” στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α., τα οποία διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σε συνέχεια της σειράς δωρεάν σεμιναρίων που έχει οργανώσει τα τελευταία έτη, με σκοπό να εκπαιδευτούν και να διαπιστευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί – μέλη της στις πρώτες βοήθειες.

Οι περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες Αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν, να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν την άμεση ιατρική φροντίδα σε επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στην αντιμετώπιση τραυματισμών μάχης, όπως οι αιμορραγίες. Παράλληλα, εμβαθύναν τις γνώσεις τους στο τραύμα, πραγματοποιήσαν πρακτική εξάσκηση σε μια σειρά δεξιοτήτων, όπως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση απινιδωτή, εφαρμογή tourniquet, επιπωματισμό. περιδέσεις κ.ά. και ήλθαν σε επαφή με πλήθος εξειδικευμένων υγειονομικών υλικών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους κ.κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ Θρασύβουλο, Διοικητή του Νοσοκομείου Παμμακάριστος, ΜΥΛΩΝΑΚΗ Εμμανουήλ, Ιατρό Χειρουργό, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ, ειδ. Χειρουργό Ε.Σ.Υ., που αφιλοκερδώς ανταποκρίθηκαν στην πρόκλησή μας και με πολύ διάθεση μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις πολύτιμες γνώσεις τους. Ευχαριστίες οφείλουμε και στους υπόλοιπους εισηγητές του σεμιναρίου που στον ελεύθερό τους χρόνο μετέδωσαν τις γνώσεις τους και ειδικότερα στους, ΜΥΛΩΝΑ Δημήτριο Ειδικό Γραμματέα Μ.Μ.Ε. Ε.Α.ΣΥ.Α. – Εκπαιδευτή ΕΛ.ΑΣ (ΟΠΚΕ) – Εκπαιδευτή BLS/Stop The Bleed , ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ Δημήτριο αντιπρόσωπο Ε.Α.Σ.Υ.Α– Εκπαιδευτή BLS/Stop The Bleed , ΤΣΟΥΤΣΑ Γεώργιο – Εκπαιδευτή BLS/Stop The Bleed και ΑΝΔΡΕΑ Ανδρέου Εκπαιδευτή BLS/Stop The Bleed .

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δεσμεύεται να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό τη μεταλαμπάδευση γνώσεων που θα σώσουν την ζωή συναδέλφων και πολιτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση Stop The Bleed και βεβαίωση παρακολούθησης.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος



