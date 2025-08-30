PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Ολοκλήρωση του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Φωτογραφίες

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
20:44 | 30/08/2025

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, ολοκληρώθηκε ο ετήσιος Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους(ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) με το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, το οποίο κατέπλευσε στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά.

 

Ο ΘΕΠ, περιελάμβανε πρακτική και θεωρητική εν πλω εκπαίδευση και συνέβαλε σημαντικά στην απόκτηση ναυτικής εμπειρίας από τους Ναυτικούς Δόκιμους.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εθιμοτυπικές επισκέψεις,εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ κατέπλευσε διαδοχικά στους λιμένες, Μπορντώ Γαλλίας, Αμβούργο Γερμανίας, Πόρτο Πορτογαλίας, Βαρκελώνη Ισπανίας και Σιβιταβέκια Ιταλίας.

