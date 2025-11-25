Το ολοκαίνουργιο Leapmotor B10 έφτασε στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Leapmotor B10 στην κατηγορία των C-SUV. Aποτελεί μια πρόταση της κινέζικης εταιρείας, η οποία στοχεύει να αποτελέσει την εμπορική αιχμή του δόρατος.

Με σχεδιασμό που δεν είναι ιδιαίτερος, καταφέρνει να συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και να αποσπάσει θετικές εντυπώσεις. Με απλές γραμμές και χωρίς υπερβολές τόσο εμπρός όσο και πίσω είναι ένα μοντέλο που έχει πολλά κοινά στοιχεία με το C10. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 430 λίτρα, απόλυτα βολικός και με χαμηλό προφίλ, στην πράξη αποδεικνύεται αρκετός, ενώ υπάρχει ένας ακόμη αποθηκευτικός χώρος εμπρός 25 λίτρων.

Στο εσωτερικό οι σχεδιαστές της κινέζικης εταιρείας ακολούθησαν απλές γραμμές. Τα πλαστικά είναι σκληρά με καλή συναρμογή, ενώ υπάρχουν πολλοί χώροι διάσπαρτοι μέσα στην καμπίνα. Η μεγάλη πανοραμική οροφή είναι αυτή που κάνει την μεγάλη διαφορά, χαρίζοντας φως και διάθεση στους επιβάτες.

Με μήκος 4,52 μέτρα και μεταξόνιο 2,74 μέτρα δίνει μεγάλους χώρους για την κατηγορία του, ενώ η πλατφόρμα LEAP 3.5 εγγυάται την τέλεια συνεργασία του hardware με το software. Για παράδειγμα, οι 22 υπολογιστικές μονάδες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο συνδέονται μεταξύ τους με καλωδίωση που δεν ξεπερνά τα 996 μέτρα, στοιχείο που συγκρατεί το βάρος και τις απώλειες ενέργειας. Οι οθόνες του ελέγχονται από έναν ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 8155 που εξασφαλίζει όχι μόνο δυνατότητες εξατομίκευσης, αλλά και λειτουργία χωρίς κολλήματα κάτω από όλες τις συνθήκες.

Για τη συμπεριφορά στο δρόμο έχει φροντίσει η ομάδα εξέλιξης δυναμικών χαρακτηριστικών της Stellantis, ρυθμίζοντας το πλαίσιο και τη ανάρτηση για τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Επάνω στην εξαιρετική βάση που δημιουργεί η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και η αρμονική κατανομή της μάζας μεταξύ των εμπρός και πίσω τροχών, έχει χτιστεί ένα C-SUV με κορυφαία άνεση, αθόρυβη κύλιση και άριστο κράτημα.

Το Leapmotor B10 διαθέτει κινητήρα 218 ίππων και 240 Nm που καταλήγουν στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 170 χλμ/ώρα. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Το ολοκαίνουργιο μοντέλο είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, με δύο μπαταρίες και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Life και Design). Συνυπολογίζοντας την τρέχουσα προωθητική ενέργεια που είναι 4.000 ευρώ και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, η τιμή για την έκδοση Life με την μπαταρία Pro (56,2 kWh και αυτονομία 361 χιλιόμετρα) είναι 25.900 ευρώ, ενώ με την μπαταρία Pro Max (67,1 kWh, αυτονομία 434 χιλιόμετρα) είναι 27.400 ευρώ. Το ακόμα πιο πλούσιο Design είναι μόλις 1.500 ευρώ ακριβότερο.

Υπάρχουν στάνταρ 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, πίνακας οργάνων 8,8" και οθόνη infotainment 14,6", πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, λειτουργία V2L, σύστημα πλοήγησης, φώτα LED, κλειδί NFC και Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay, είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό, καθώς και καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα.

Όπως όλα τα Leapmotor, το B10 καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης (ή 100.000 χλμ) για τα μηχανικά μέση, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης από 8 χρόνια ή 160.000χλμ. Οι παραγγελίες για το Leapmotor B10 είναι ήδη ενεργές και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ