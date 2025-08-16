Το ολόγραμμα Αστυνομικού έκανε τη διαφορά

Στην καρδιά της Σεούλ, οι αρχές πειραματίζονται με μια πρωτοποριακή τεχνολογία: ολογράμματα αστυνομικών που περιπολούν σε πάρκα και πολυσύχναστες περιοχές για να αυξήσουν την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών και να αποτρέψουν την παραβατική συμπεριφορά.

Κάθε βράδυ, από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., οι επισκέπτες του Judong No. 3 Park βλέπουν έναν αστυνομικό ύψους 170+ εκατοστών. Παρά το ότι πρόκειται για τρισδιάστατο ολογράμμα, οι πολίτες νιώθουν ότι η παρουσία αστυνομίας είναι πραγματική, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά τους.

Πως Λειτουργεί και Ποια Είναι η Τεχνολογία

Η εταιρεία Hologrammica δημιούργησε τον 3D αστυνομικό για πιλοτική εγκατάσταση τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Ο στόχος ήταν να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας στην πρόληψη εγκλημάτων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αστυνομικού.

Οι ολογραφικοί αστυνομικοί εμφανίζονται με uniform και έχουν μηνύματα που υπενθυμίζουν στους πολίτες:

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία θα ανταποκριθεί άμεσα.»

«Υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης παντού.»

Η απλή αντίληψη παρουσίας αστυνομίας έχει ψυχολογικό αποτέλεσμα, μειώνοντας την πιθανότητα παραβατικής συμπεριφοράς.

Αποτελέσματα και Στατιστικά

Σύμφωνα με τη Seoul Metropolitan Police Agency, μετά την εγκατάσταση του ολογράμματος:

Τα εγκλήματα εντός της περιοχής του πάρκου μειώθηκαν κατά περίπου 22%.

Η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών αυξήθηκε αισθητά.

Ο επικεφαλής της Jungbu Police Station, Ahn Dong-hyun, δήλωσε:



"Η πινακίδα ολογράμματος έχει καθιερωθεί ως έξυπνη συσκευή ασφαλείας που αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών και έχει ψυχολογικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτές τις δραστηριότητες με ενσωμάτωση τεχνολογίας AI."

Το Μέλλον της Ολογραφικής Αστυνόμευσης

Η επιτυχία του ολογράμματος στην Σεούλ ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη χρήση τεχνολογιών AI και ολογραμμάτων στην αστυνόμευση. Οι αρχές εξετάζουν επέκταση σε άλλες περιοχές της πόλης, με στόχο:

Μείωση εγκληματικότητας

Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας

Βελτίωση ψυχολογικής ηρεμίας των πολιτών

Η Σεούλ δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η παρουσία αστυνομίας γίνεται πιο ορατή και αποτρεπτική, ακόμα και χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

