Οκτώ τροχαία τα ξημερώματα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω

Όχι ένα ούτε δύο αλλά οκτώ τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, το πιο σοβαρό εξ αυτών σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μια νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν τραυματίστηκε.

Έντονο μποτιλιάρισμα στο σημείο

Παράλληλα, λόγω της βροχόπτωσης και σε συνδυασμό με τα τροχαία που έχουν σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στον Κηφισό, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Αιγάλεω στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά.

