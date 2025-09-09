Οικονομικό έλλειμμα σε Υπηρεσια της ΕΛ.ΑΣ. - Απολογήθηκαν Αστυνομικοί

Στην ανακρίτρια κλήθηκαν να απολογηθούν αστυνομικοί – διαχειριστές χρημάτων για οικονομικό έλλειμμα που διαπιστώθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την αυτοκτονία, τον Οκτώβριο του 2022, ενός υπαστυνόμου ο οποίος επί σειρά ασκούσε την οικονομική διαχείριση στη Διεύθυνση Ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η «μαύρη τρύπα» ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο ευρώ και αφορά κονδύλια που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού.

Μεταξύ όσων κλήθηκαν να λογοδοτήσουν είναι διαχειριστές τμημάτων και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να του παρείχαν χρηματικά ποσά από τα ταμεία τους χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά, καθώς και στελέχη με εποπτικό ρόλο στη διαχείρισή τους.

Οι πράξεις που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους σχετίζονται με ψευδείς βεβαιώσεις, παράβαση καθήκοντος και άλλα αδικήματα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα χρήματα φαίνεται να κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια.

