Οι υποψηφιότητες για BAFTA Ανερχόμενου Αστέρα

Η Βρετανική Ακαδημία Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ανακοίνωσε τους υποψηφίους για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα για τα νέα ταλέντα στη μικρή και μεγάλη οθόνη, τη μοναδική κατηγορία των BAFTA για την οποία ψηφίζει το κοινό.

Στους υποψήφιους περιλαμβάνονται μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του περασμένου έτους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μία ηθοποιός που πρόσφατα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα.

H Φίμπι Ντίνεβορ πρωταγωνίστρια στη σειρά Bridgerton, η Σόφι Ουάλιντ (Talk to Me), ο Τζέικομπ Ελόρντι (Priscilla, Saltburn) η Μία ΜακΚίνα Μπρους και η Άιο Εντεμπίρι (Theater Camp, Bottoms, The Bear) διεκδικούν το βραβείο.

Η Εντεμπίρι κέρδισε Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερου Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ ή κωμική σειρά.