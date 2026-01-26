Οι υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αναφέρθηκαν οι υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

«Θα ήθελα να εκφράσω και εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όλης της πολιτικής ηγεσίας, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη μονάδα τροφίμων στα Τρίκαλα. Πραγματικά είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας αυτές τις στιγμές είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων», είπε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης και πρόσθεσε ότι «η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος».

Διαβάστε επίσης

«Προφανώς, η πυροσβεστική και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, αυτό είναι ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και βεβαίως θα επανέλθουμε για οποιαδήποτε ενημέρωση, είπε ο κ. Καραγκούνης.

«Και εμείς και όλη η κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό δυστύχημα σήμερα στην επιχείρηση στα Τρίκαλα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στέκεται πάνω στο θέμα αυτό», είπε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αννα Ευθυμίου και πρόσθεσε: "Εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε, να αντιμετωπίσουμε, κατά το δυνατόν, τα εργατικά και περισσότερο ακόμα τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Ακόμα και ένας θάνατος μας θλίβει απεριόριστα, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε καταβάλει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, τόσο νομοθετικών όσο και μη νομοθετικών, ακριβώς με αυτή την κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο αυτό, να σημειώσω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα, ευρωπαϊκά και διεθνή, για τη μεθοδολογία ταξινόμησης των εργατικών ατυχημάτων, η οποία πιστοποιείται, τόσο από την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, όσο και μετά από τις αστυνομικές, εισαγγελικές, ιατροδικαστικές αρχές».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ