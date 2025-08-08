Οι τελευταίες ρίψεις νερού πάνω από τη φλεγόμενη Κερατέα - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο πριν χαθεί το φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα επιχειρούν για τελευταία φορά πάνω από την Κερατέα. Με αναμμένα φώτα πτήσης, για να γίνονται ορατά μεταξύ τους μέσα στον καπνό, οι πιλότοι πραγματοποιούν τις ύστατες ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν ένα μέτωπο που φλέγεται ανεξέλεγκτα σε ευθεία 5 χιλιομέτρων.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: ένα ολόκληρο τόξο φωτιάς, ένα «στεφάνι» που έχει περικυκλώσει την περιοχή, με τις φλόγες να πλησιάζουν οικισμούς. Το μέτωπο είναι πολλαπλό και εκτεταμένο, η μάχη διαρκής και εξαντλητική.

Διαβάστε επίσης

Οι πιλότοι και τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών δίνουν έναν πραγματικό αγώνα, στον αέρα και στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, παλεύοντας με τον χρόνο και τις φλόγες.

ertnews.gr