Οι συνομιλίες του κυκλώματος που έδινε πλαστά διπλώματα πιλότων - Ο εξοπλισμός και η «ταρίφα»

Οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην δικογραφία του κυκλώματος που με παράνομους τρόπους κατάφεραν να περνούν οι υποψήφιοι τις θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα χειριστή πιλότου, είναι αποκαλυπτικές.

Σε αρκετές από αυτές οι κατηγορούμενοι περιγράφουν στους υποψήφιους πως ακριβώς γινόταν το κόλπο με τις ψείρες και τις κάμερες και τελικά έναντι αδράς αμοιβής κατάφερναν να περάσουν τις θεωρητικές εξετάσεις. Χαρακτηριστική είναι μία συνομιλία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN Greece και στην οποία ένας υποψήφιος εξεταζόμενος παίρνει πληροφορίες από κατηγορούμενο για το πως θα προμηθευθεί τα απαραίτητα μέσα και πως ακριβώς θα το υπαγορεύουν στο αυτί τις σωστές απαντήσεις.

Κατηγορούμενος: Δηλαδή θα αγοράσεις μία κάμερα που κάνει 60 Ευρώ, θα αγοράσεις και ένα ακουστικό το οποίο κάνει 100 Ευρώ, θα τα βάλεις πάνω σε 2 κινητά, τα 2 κινητά αυτά θα τα βάλεις επάνω σου, θα κάνουμε την εφαρμογή της σύνδεσης, θα μπαίνεις μέσα και θα γράφεις. Θα σου δίνω τη λύση στο αυτί και περνάς και τελειώσαμε. Σκέψου και πες μου. Προθεσμία τη Παρασκευή για να σε πάρω 13, 14, 15 και 16 Μαρτίου που έχει εξετάσεις Ειδεμή πάμε για Απρίλιο.

Υποψήφιος: Το καταλαβαίνω μόνο μία ερώτηση.

Κατηγορούμενος: Πες μου.

Υποψηφιος: Υπάρχει κίνδυνος να με πιάσουν εκεί μέσα;

Κατηγορουμενος: Κανένας απολύτως. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχω περάσει μέχρι τώρα από τον Σεπτέμβριο του 20 έχω περάσει 8 παιδιά.

Σε άλλες παλαιότερες συνομιλίες οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μιλούσαν μεταξύ τους για για το πως κατάφερναν να πάρουν χρήματα από τους ενδιαφερόμενους για να παρακάμψουν τις θεωρητικές εξετάσεις. Μάλιστα από τις συνομιλίες αυτές αποδεικνύεται ότι είχαν απευθυνθεί στα μέλη του κυκλώματος ακομα και άτομα από το εξωτερικό.

A. Θα σε εφοδιάσω του λέω κάμερες, μυστήρια τα πάντα όλα.Ορίστε να πως γράφει ο κόσμος. Του ‘δειξα ολόκληρο φιλμάκι. Του λέω ορίστε να πούμε να ‘μαι. Εγώ είμαι καθιστός στο κομπιούτερ μπροστά μου έχω το ερωτηματολόγιο όλα τα πάντα 30.000, 34.000 ερωτήσεις, 35 πόσο είναι. Έχω το λέω και 3 βάσεις δεδομένων και 3,4 και 3 - 4site ανοιχτά μάλιστα. Ωραία. Είμαι και έτοιμος να σου λύσω οποιαδήποτε άσκηση μάλιστα. Ωραία, λοιπόν πας και γράφεις. Τι άλλο θέλεις; Μπορείς να πας να γράψεις εσύ μου λέει να πούμε για μένα; Ωραία ε τον περιέλαβε ο ΒΕΝΕΤΙΚΑΣ. Του λέει θες να πας ΑΜΑΝ να γράψεις; Λέει θα πάω. Πόσες φορές θα πας, θα πάω; Τρείς. Ωραία. Πόσο κάνει; 25. Και τα ξενοδοχεία και τα εισιτήρια; 30. Μπράβο. Μια χαρά σε βρίσκω. Πήγε έγραψα το πρώτα 4-5 μαθήματα.

B.Μετά;

A.Ναι αμέ

B.Δεν πήγε ξανά μετά ε;

A. Πήγε τον περασμένο μήνα. Τώρα θα ξαναπάει τον Μάιο. Να περάσει, να περάσει άλλα 5, άλλα 4-5 ακόμα και μετά άλλα 3-4 όσα μείνουν και τέρμα. Τον κόβουν καιόλας, έτσι δεν περνάνε σε όλα.

B. Είναι πώς το λέμε πιο ρεαλιστές αφεντικά εκεί

A.Ναι ρε παιδί μου δηλαδή περνάς, γράφεις 5 μαθήματα περνάς τα 4. Γράφεις 4B. Ναι πόσοι έχουν όμως την δυνατότητα να δίνουν 25;

A.Πάρα πολλοί.Μου έδωσε ραντεβού ένας πιτσιρικάς την GulfAir. Του λέω You have two ways. With me you pay 10.000. Bratislava 25. Make your, make your selection. (μτφ: έχεις δύο επιλογές. Με εμένα πληρώνεις 10.000. Μπρατισλάβα 25. Έχεις δύο δρόμους. Κάνε την επιλογή σου).

B.Καιτι σου είπε;

Μου λέειwithout any (…) who is less dangerous? (μτφ: χωρίς(…) ποιος είναι ο λιγότερο επικίνδυνος;). Του λέω Μπρατισλάβα. Ok I will call my father (μτφ: εντάξει θα καλέσω τον πατέρα μου). What is your job of your father? He is a doctor. (μτφ: τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου; Είναι γιατρός).

Οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Αττικής μετά από λεπτομερή έρευνα κατάφεραν να εντοπίσουν και να περιγράψουν στην δικογραφία με λεπτομέρειες πως γινόταν η τοποθέτηση των παράνομων οπτικοακουστικών μέσων στον υποψήφιο εξεταζόμενο. Αναφέρουν πως παρότρυναν τους εξεταζόμενους να φορούν μακρυμάνικη S μπλούζες και πως να τοποθετούν μέσα στο αυτί τους το ακουστικό μέρος Της ψείρας ώστε να τους υπαγορεύουν τα μέλη του κυκλώματος τις σωστές απαντήσεις. Μάλιστα στην δικογραφία περιλαμβάνεται και συνομιλία στην οποία τα μέλη του κυκλώματος κάνουν δοκιμές στα οπτικό ακουστικά μέσα για να είναι έτοιμη για τις εξετάσεις.

A Θέλεις να συνδεθούμε να, αν έχω εικόνα;

B.Ναι για δες λίγο. Τώρα μόλις άνοιξα τη κάμερα βασικά

A.Ωραία. Περίμενε. Απ’ ότι βλέπω.Device on line (μτφ. Συσκευή συνδέθηκε). Έχουμε εικόνα. Για να δούμε αν είναι ευκρινής η εικόνα. Γιατί βλέπω το.

B Έχω βάλει στο χέρι εδώ όλο μέσα.

A μπράβο. Πολύ ωραία. εντάξει.

Β. Δηλαδή θα κάτσουμε έτσι εδώ.

A Βλέπω τη μπανα, βλέπω τη μπανάνα, το ράδιο, τα κοντρόλ του αυτοκινήτου.Ωραία. Έχουμε εικόνα.

Β. Ωραία, πάει αυτό. Για πάρε και μία ήχο.

A.Για περίμενε. Σε,εε, να σου πω. Ε; Περίμενε, περίμενε, περίμενε, να μου πεις, κάτσε φίλε, σε ποιόν αριθμό να καλέσω. Αυτή είναι η πλάκα τώρα.

