Οι σκοτεινές διαδρομές του θανάτου – Πώς και από πού φτάνουν στην Ελλάδα τα παράνομα όπλα (Χάρτης)

Την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου, στην επιφάνεια έρχεται ξανά το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί κανείς κάθε λογής όπλα και σφαίρες; Ποια είναι η διαδρομή των παράνομων όπλων μέχρι τη χώρα μας;

Ο ΣΚΑΙ καταπιάστηκε με αυτό το θέμα κάνοντας ειδική αναφορά στην επικίνδυνη κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη.

«Είναι ένα δείγμα μιας επικίνδυνης κρητικής κουλτούρας, που η οπλοκατοχή από σύμβολο εθνικής αντίστασης ή οικογενειακής κληρονομιάς, έχει μετατραπεί σε επίδειξη δύναμης, κοινωνικής θέσης, πλούτου, αλλά ακόμη και δημιουργίας μια ισχυρής μαύρης αγοράς όπλων», υποστηρίζουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας.

Στην Κρήτη, το 2024 και το πρώτο 10μηνο του 2025, δηλαδή σε 22 μήνες, έχουν γίνει 4.039 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 2.678 όπλα, την ώρα που σε όλη την Ελλάδα είχαν κατασχεθεί περίπου 10.000 όπλα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό η Κρήτη έχει μετατραπεί σε νούμερο ένα κόμβο παράνομου εμπορίου οπλισμού στη χώρα μας. Μάλιστα, από το 1.000.000 παράνομα πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα στη χώρα μας, τα 150.000 υπολογίζεται ότι βρίσκονται σε κρητικά χέρια.

Από που προέρχεται ο παράνομος οπλισμός

Ο παράνομος οπλισμός, που καταλήγει στην Κρήτη, προέρχεται -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ-από διαφορετικούς χερσαίους και θαλάσσιους διαύλους. Καλάσνικοφ, υποπολυβόλα, Uzi, Scorpion, πιστόλια, περίστροφα, εξαρτήματα όπλων, χειροβομβίδες, εκρηκτικά και φυσίγγια, φθάνουν στην Κρήτη, κυρίως από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία, μέσω περιοχών της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Μία εναλλακτική διαδρομή είναι αυτή της Κίνας και Ρωσίας μέσω Τουρκίας και Έβρου, αλλά και δια θαλάσσης από Λιβύη προς Γαύδο και Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και η αθέατη διαδρομή προμήθειας οπλισμού μέσω DARK WEB, και παραλαβή τους μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Η αύξηση των διαύλων διακίνησης οπλισμού, εύλογα έχει ρίξει και τις τιμές αγοράς.

