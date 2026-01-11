Οι πολίτες της Αριζόνας δίνουν feedback στους αστυνομικούς τους

Η Αστυνομία του Casa Grande στην πολιτεία Αριζόνα των ΗΠΑ λανσάρει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας, με στόχο να φέρει πιο κοντά την αστυνομία και την τοπική κοινωνία.

Μετά από μη επείγουσες επαφές με αστυνομικούς, οι πολίτες ενδέχεται να λαμβάνουν ένα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, μέσω του οποίου μπορούν να απαντήσουν σε μια σύντομη έρευνα και να αξιολογήσουν την εμπειρία τους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν θετικά σχόλια, να αναφέρουν προβλήματα ή να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση των αστυνομικών υπηρεσιών.

Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστο και προσβάσιμο, ενθαρρύνοντας περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο με τις αρχές.

Η αστυνομία τονίζει ότι το εργαλείο αυτό δεν χρησιμοποιείται για καταγγελίες εγκλημάτων ή επείγοντα περιστατικά, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει αποκλειστικά η κλήση στο 911.

Παράλληλα, η συμμετοχή είναι προαιρετική και οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Αστυνομία του Casa Grande φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

