Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου

15:00 | 05/01/2026

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
