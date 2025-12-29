Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.