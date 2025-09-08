Οι περικοπές δεν αγγίζουν αστυνομικούς και πυροσβέστες στο Ντένβερ - Τι αύξηση αναμένεται στους μισθούς τους

Στο Ντένβερ του Κολοράντο (ΗΠΑ) η δημοτική αρχή ανακοίνωσε αυξήσεις μισθών για αστυνομικούς και πυροσβέστες, παρότι εφαρμόζει εκατοντάδες περικοπές σε άλλους τομείς του δημόσιου τομέα.

Οι δύο αυτοί κλάδοι εξαιρέθηκαν, καθώς θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια της πόλης και είχαν ισχυρή κοινωνική στήριξη.

Το νέο συμβόλαιο προβλέπει αυξήσεις άνω του 15% έως το 2028, περισσότερες ημέρες άδειας και οικονομικό βοήθημα 1.500 δολαρίων για τους νεοπροσληφθέντες, ώστε να καλύψουν τα έξοδα στολής και εξοπλισμού.

Η τελική έγκριση αναμένεται στις 8 Σεπτεμβρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.