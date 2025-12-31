Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026 στους αυτοκινητόδρομους της Δυτικής Ελλάδας

Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, Πατρών - Κορίνθου - Ελευσίνας, Πατρών - Πύργου, Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης, καθώς και στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Συγκεκριμένα:

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου - Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα - Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Ρίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

** Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 9,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ελαιώνα:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 13,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ισθμού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Ελευσίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 8,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δρεπάνου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Καλαβρύτων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,00 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Ακράτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 7,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δερβενίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Ζευγολατιού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Πάχης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Νέας Περάμου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό της Πάτρας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Πύργου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Κάτω Αχαΐας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Αμαλιάδας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,50 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Αντίρριο - Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από τα 14,35 ευρώ).

Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ.

** ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ.

** Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Μενιδίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Τερόβου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Γαβρολίμνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κουβαρά:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Άρτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Γοργόμυλου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ* ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 7,45 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 10,45 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Νεστάνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,95 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Γέφυρας Μάναρη:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,05 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Βελιγοστής:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Καλαμάτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,65 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,90 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Πετρίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Παραδεισίων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Θουρίας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ.

ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Οι νέες τιμές για απλή διέλευση από την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω:

* Μοτοσικλέτες 2,50 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. 15,90 ευρώ

* Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ 5,00 ευρώ

* Φορτηγά με 2 άξονες 24,70 ευρώ

* Φορτηγά με 3 άξονες 40,10 ευρώ

* Φορτηγά με 4 άξονες 50,90 ευρώ

* Φορτηγά με 5+ άξονες 50,90 ευρώ

* Λεωφορεία έως 20 θέσεις 37,80 ευρώ

* Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις 53,10 ευρώ

* Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40 ευρώ