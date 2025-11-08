Οι νέες ειδικά σχεδιασμένες αστυνομικές στολές της Ν. Κορέας

Η Εθνική Υπηρεσία Αστυνομίας της Νότιας Κορέας παρουσίασε πριν από λίγες μέρες τη νέα σειρά στολών της, στο πλαίσιο της Korea Police World Expo, που πραγματοποιήθηκε στο Songdo Convensia στην πόλη Ίντσεον.

Η συλλογή περιλαμβάνει 17 διαφορετικούς τύπους στολών, σχεδιασμένους για διαφορετικά καθήκοντα και βαθμούς.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο ειδικές στολές εγκυμοσύνης για αστυνομικούς που κυοφορούν.

Οι στολές υιοθετούν μία νέα, χαρακτηριστική απόχρωση με την ονομασία «police navy», ένα χρώμα που αναπτύχθηκε από την ίδια την υπηρεσία για να τιμήσει τη συμπλήρωση 80 ετών από την ίδρυσή της.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ένα ανασχεδιασμένο καπέλο αστυνομίας τύπου baseball, το οποίο είναι ψηλότερο από το προηγούμενο, ώστε να προβάλλει πιο έντονα τον αετό του Steller, σύμβολο της κορεατικής αστυνομίας.

Τα νέα σχέδια θα παραμείνουν σε έκθεση στο πλαίσιο της Expo και αναμένεται να υιοθετηθούν σταδιακά από το αστυνομικό σώμα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.