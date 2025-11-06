Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις επιστρέφουν για ένα σίκουελ του «The Mummy»

Ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) και η Ρέιτσελ Βάις (Rachel Weisz) θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για μία νέα ταινία της διάσημης σειράς δράσης «The Mummy», από την Universal Pictures.

Το τέταρτο μέρος θα φέρει την σκηνοθετική υπογραφή των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν (Matt Bettinelli-Olpin) και Τάιλερ Γκίλετ (Tyler Gillett), γνωστοί και ως Radio Silence, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν σκηνοθετήσει τα «Ready or Not», «Abigail» και τις αναβιώσεις της σειράς «Scream».

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κόγκεσαλ (David Coggeshall), ο οποίος μοιράστηκε το σχετικό άρθρο του Deadline σε ανάρτησή του στο Χ, επιβεβαιώνοντας το νέο κεφάλαιο του franchise.

Το φιλμ θα παραχθεί από τον αρχικό παραγωγό της σειράς Σον Ντάνιελ (Sean Daniel) και τους Ουίλιαμ Σέρακ (William Sherak), Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt) και Πολ Νεϊνστάιν (Paul Neinstein) για λογαριασμό της Project X Entertainment.