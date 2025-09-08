Οι μοναδικές βυθιζόμενες γέφυρες της Ελλάδας μόνο 1 ώρα μακριά από την Αθήνα -Πού βρίσκονται - ΒΙΝΤΕΟ

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από την Αθήνα θα συναντήσετε δύο οδικές γέφυρες που ξεχωρίζουν εμφανώς από κάθε άλλη στη χώρα. ﻿

Ο ισθμός της Κορίνθου αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Κορινθίας, καθώς φιλοξενεί τη βαθύτερη διώρυγα που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο. Το ύψος αγγίζει τα 79 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ τα επιβλητικά τοιχώματα της διώρυγας δημιουργούν ένα θέαμα που καθηλώνει, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Εκτός, όμως, από την διάσημη αυτή διώρυγα, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλες δομές που κρίνονται ως ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι οδικές γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη σύνδεση της Πελοποννήσου με την ηπειρωτική Ελλάδα, αφού μιλάμε για έργα που συνδυάζουν τεχνική καινοτομία με μοναδική λειτουργικότητα στον πλέον υπέρτατο βαθμό. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, σε συνδυασμό με τον τρόπο κατασκευής και τη χρήση ειδικών υλικών, τις καθιστά μοναδικές όχι μόνο από τεχνική άποψη, αλλά και ως αξιοθέατα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Μπορεί, λοιπόν, στη νέα Εθνική Οδό η γέφυρα που συνδέει τις δύο πλευρές να μην παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν ισχύει το ίδιο ωστόσο για εκείνες που βρίσκονται στην είσοδο και την έξοδο του Ισθμού.

Κι αυτό γιατί πρόκειται για τις μοναδικές οδικές γέφυρες της χώρες οι οποίες βυθίζονται, επιτρέποντας στα πλοία τα οποία προσεγγίζουν το σημείο να περνούν από πάνω τους.

Η πρώτη γέφυρα βρίσκεται στα Ίσθμια και η δεύτερη στην περιοχή του Λουτρακίου, γνωστή και ως Ποσειδωνία. Και οι δύο γέφυρες φτάνουν σε βάθος 11 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, επιτρέποντας ακόμα και σε φορτηγά πλοία ή κρουαζιερόπλοια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Διώρυγα της Κορίνθου.

Η διαδικασία της βύθισης ή ανύψωσης διαρκεί περίπου 4 λεπτά, γεγονός που σε ώρες αιχμής μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ουρά οχημάτων. Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος είναι 300 κιλά/τ.μ., ενώ περιοριστικό, για τα βαρέα οχήματα είναι στο μικρό πλάτος.

Ένα ακόμα στοιχείο που καθιστά μοναδικές τις συγκεκριμένες γέφυρες είναι το γεγονός ότι διαθέτουν ξύλινα στοιχεία, τα οποία και κρατούν χαμηλά το συνολικό βάρος της κατασκευής και την καθιστούν περισσότερη ανθεκτική στη διάβρωση.

Δείτε τα σχετικό βίντεο εδώ:

www.carandmotor.gr