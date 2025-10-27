Οι «μεσολαβητές» απαξιώνουν τα Σώματα Ασφαλείας με το καλημέρα σας

Γράφει η Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί οργή και απογοήτευση. Ρομά εμφανίζονται να γελούν μέσα σε περιπολικό, να κρατούν αστυνομικά έγγραφα και να κοροϊδεύουν, επιδεικνύοντας απόλυτη περιφρόνηση προς τα Σώματα Ασφαλείας.

Η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς ντροπιαστική· είναι το αποκορύφωμα μιας διαρκούς απαξίωσης που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Αστυνομία. Το βίντεο αυτό δεν είναι απλώς προκλητικό· είναι ένα "χαστούκι" στα Σώματα Ασφαλείας και σε κάθε έννοια σεβασμού προς την Αστυνομία.

Ήταν που ήταν το κλίμα βαρύ — με επιθέσεις, αμφισβήτηση και απαξίωση — απέγινε τώρα. Όταν κάποιοι μπορούν να μπαίνουν σε περιπολικό και να το μετατρέπουν σε σκηνικό χλεύης, τότε το κύρος έχει χαθεί. Και το χειρότερο; Η κοινωνία το βλέπει, το σχολιάζει, το αναπαράγει και τελικά συνηθίζει την εικόνα της αστυνομίας να γελοιοποιείται.

Το περιπολικό δεν είναι παιχνίδι, ούτε εργαλείο για likes. Είναι το όχημα ανθρώπων που βγαίνουν κάθε μέρα στους δρόμους για να προστατεύουν τους πολίτες.

Και η ειρωνεία; Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ανήκουν στην κατηγορία όσων το Υπουργείο προσέλαβε ως «μεσολαβητές» για να βοηθούν στην επικοινωνία των κοινοτήτων Ρομά με την Αστυνομία. Αυτοί που υποτίθεται θα γεφύρωναν το χάσμα, το διευρύνουν με τον χλευασμό τους.

Η εικόνα αστυνομικών να γίνονται αντικείμενο κοροϊδίας από εκείνους που πληρώνονται για να συνεργάζονται με την ΕΛ.ΑΣ. είναι ντροπή για όλους. Δεν είναι θέμα προκατάληψης — είναι θέμα αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Γιατί μια κοινωνία που επιτρέπει να γελοιοποιείται η στολή, θα έρθει η μέρα που δεν θα έχει ποιος να τη φορέσει. Και τότε, δεν θα φταίνε οι Ρομά, ούτε οι αστυνομικοί· θα φταίμε όλοι που αφήσαμε την ασέβεια να γίνει κανονικότητα.

Η Πολιτεία οφείλει να δράσει άμεσα. Όχι με ανακοινώσεις, αλλά με πράξεις που θα επαναφέρουν τον σεβασμό και το κύρος των Σωμάτων Ασφαλείας.

