Οι µαντινάδες του Ταξιάρχου

Στο ενηµερωτικό φυλλάδιο που έδινε χθες η Τροχαία Χανίων σε οδηγούς υπήρχαν οι γραπτές µαρτυρίες από δύο µητέρες που περιέγραφαν µε συγκλονιστικό τρόπο πώς βίωσαν την εµπλοκή των παιδιών τους σε θανατηφόρο τροχαίο.

Επίσης τα µηνύµατα του µητροπολίτη Κισσάµου και Σελίνου Αµφιλόχιου και του διευθυντή του Αννουσάκειου Ιδρύµατος πατέρα Α. Αρετάκη. Παράλληλα στο φυλλάδιο υπήρχαν και µαντινάδες που έγραψε ο ταξίαρχος, αστυνοµικός διευθυντής Χανίων κ. Κ. Νικολάου:

«Κράνος δεν βάζεις στην κεφαλή

γιατί χαλάει το µαλλί σου,

µε τη νοοτροπία αυτή

θα χάσεις τη ζωή σου»

