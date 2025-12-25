Οι Λιμενικοί έχουμε μνήμη, κρίση και κυρίως μέσα και τρόπους αντίδρασης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος [Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.], παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες της, οι οποίες έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από δοκιμασίες, προκλήσεις και αγώνες για την προάσπιση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμίδων και κατηγοριών.

Οι δράσεις μας ευθυγραμμίζονται κάθε φορά με τους στρατηγικούς μας στόχους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συναδέλφων μας.

Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας βρίσκονται διαχρονικά τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό μόνο τα τελευταία δύο (2) χρόνια κατορθώσαμε:

τη θεσμοθέτηση του επικίνδυνου της εργασίας μας με αποτύπωση στις αποδοχές μας.

να συμπεριληφθούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις μισθολογικές αυξήσεις, που εφαρμόσθηκαν από 1/10/25, παρότι στις αρχικές εξαγγελίες είχαν εξαιρεθεί.

να αυξηθεί το επίδομα παραμεθορίου κατά 30% και να επεκταθούν οι δικαιούχοι αυτού.

να αποκατασταθεί μία χρόνια αδικία, να αυξηθεί η χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης κατά τις μετακινήσεις και να εναρμονιστούν επιτέλους τα παραπάνω με τον ν. 4336/2015.

Οι ανωτέρω βελτιωτικές ρυθμίσεις δεν αποτελούν παραχώρηση ή μεγαλοψυχία των κυβερνώντων αλλά αποτέλεσμα των αγώνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος που οφείλουμε να υπερασπιστούμε με πάθος.

Όσο υπάρχουν διεκδικήσεις και θίγονται τα συμφέροντα των συναδέλφων μας ο αγώνας δεν σταματά ποτέ!

Αντιδράσαμε τον περασμένο Αύγουστο για την (ν)τροπολογία, που οδηγεί σε ένα δεύτερο «κούρεμα» στα Μετοχικά Ταμεία. Ένα κούρεμα αντίστοιχο με αυτό που υπέστησαν το 2012 μέσω του PSI, με τις απώλειες στα ταμεία μας ουδέποτε να αποκατασταθούν ή ενισχυθούν.

Πρόσφατα καταδικάσαμε την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση από το ΥΕΘΑ και κατ’ επέκταση από την Κυβέρνηση, που οδηγεί σε αδιαφανείς διαδικασίες καθορισμού των παροχών των Μετοχικών Ταμείων προς τα μέλη τους και καθιστά «μονοκράτορα» τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αφού του δίνεται η δυνατότητα να κατανέμει σύμφωνα με την εκάστοτε βούλησή του και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν για τις εισφορές μας.

Δεν διακρίνεται καμία διάθεση να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις.

Καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση με τις εν λόγω επιλογές της πλήττει ευθέως τα θεμελιωμένα δικαιώματα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετόχων του ΜΤΝ.

Πρωτοφανής είναι η απουσία από όλα τα ανωτέρω, του κατά τ’ άλλα δραστήριου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Είναι σαφές πως ο κ. Κικίλιας αρέσκεται σε φωτογραφικές διατάξεις νόμου για ημέτερους, μέχρι και τέτοιες που διαταράσσουν την ιεραρχία, ενθαρρύνει μια ρουσφετολογική νοοτροπία μέσω επιλεκτικών μετακινήσεων στελεχών, υπονομεύει ακόμη και τον τρόπο εισαγωγής νέων στελεχών στο Λιμενικό μέσω πανελλαδικών, κατάκτηση η οποία καθιερώθηκε μετά από αγώνες δεκαετιών και καλλιεργεί τον τρόμο προκειμένου να αποκρύψει την ανυπαρξία του στα μείζονα ζητήματα.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. επιδιώκει τη σύγκλιση, τον διάλογο και τη διαβούλευση με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Είναι σαφές πως όλα αυτά είναι ανέφικτα στην παρούσα κατάσταση.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη, που πιστέψαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε πως θα καταφέρουμε να βρούμε δίαυλο επικοινωνίας με τον κ. Υπουργό.

Είναι προφανές πως κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο όχι μόνο για εμάς αλλά για όποιον αγωνιά ανιδιοτελώς για το Σώμα και τα στελέχη του. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Συνάδελφοι,

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εκφράζει τις αγωνίες και τις προσδοκίες των Λιμενικών.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα καθορίζουν το μέλλον όλων μας!

Οι Λιμενικοί έχουμε μνήμη, κρίση και κυρίως μέσα και τρόπους αντίδρασης, που θα γνωστοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, ήρεμες θάλασσες στα πληρώματα Πλωτών Μέσων και καλές υπηρεσίες στις γυναίκες και τους άνδρες Λιμενικούς.

Χρόνια Πολλά!