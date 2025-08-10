Οι κανονικοί αστυνομικοί που "ματώνουν" στο δρόμο vs διορισμένοι influencer της ΠΟΑΣΥ - Του Κοσμίδη Θεμιστοκλή Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Σαν χθες φέρνω στη μνήμη μου τις αναρτήσεις γνωστού influencer (πρώην αστυνομικού) ο οποίος έκρινε απαξιωτικά την επιχειρησιακή δράση των συναδέλφων της Δ.Α.Ε.Α. για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/25 στο Σύνταγμα, ένεκα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο προαναφερόμενος παρίστανε το "δικαστή" δίχως να διαθέτει ουδεμία επιχειρησιακή επάρκεια και εμπειρία της αποστολής των διμοιριών, πολλώ δε μάλλον μιλούσε επί παντός επιστητού χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε άδεια (όπως προβλέπεται) από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..

Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται προφυλακισμένος και κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ...

Γνωρίζουμε ότι δεν υπηρετούμε σε μια Υπηρεσία που θα ακούσει πολλά μπράβο, αφού η φύση της αποστολής της Δ.Α.Ε.Α. είναι συγκεκριμένη. Βεβαίως, ορισμένοι οφείλουν να μη λησμονούν και είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα ΜΑΤ κράτησαν τη χώρα όρθια στο έπος του Έβρου, ενώ για τη διατήρηση της τάξης σε γήπεδα-αρένες έχουμε αμέτρητους τραυματίες, με αποκορύφωμα τον πρώτο νεκρό της Υπηρεσίας ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, τον ήρωα Γιώργο Λυγγερίδη.

Με συγχωρείτε αλλά ως αστυνομικός, ως υπηρετών στην ΥΑΤ και ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δεν δέχομαι από κανέναν να λοιδορεί τα όσα προσφέρουν οι συνάδελφοι της Δ.Α.Ε.Α., ιδιαιτέρως από κάποιον που κατηγορείται για αδικήματα εφάμιλλα με αυτά που κατηγορούνται κακοποιοί του οργανωμένου εγκλήματος.

Για το συγκεκριμένο πρώην αστυνομικό, ενώ οι ενδείξεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα δημοσιεύοντας ελαφρά τη καρδία φωτογραφίες & βίντεο με υπόδικους κακοποιούς ήταν αρκετές, η στήριξη από πρωτοκλασάτους συνδικαλιστές της ΠΟΑΣΥ ήταν αμέριστη και παρά τις προειδοποιήσεις μας ότι θα διασυρθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ επιβράβευσε το συγκεκριμένο πρώην αστυνομικό (η λέξη συνάδελφος δεν μπορεί να ειπωθεί) διορίζοντάς τον σε Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία δικαιολογεί αποζημίωση με τα λεφτά των συναδέλφων !!!

Με λίγα λόγια η ΠΟΑΣΥ επέλεξε να τοποθετήσει σε μια Επιτροπή έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο και μόνο για την αυτοπροβολή του, έχει καταφερθεί πολλές φορές εναντίον συναδέλφων κατονομάζοντάς τους ως "κουκουλοφόρους" και κατηγορώντας τους για αστυνομική βία, παραλείποντας βεβαίως να αναφέρει ότι οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν τις εντολές της Ηγεσίας, με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και τη διατήρηση της ευταξίας.

Την ίδια ευθύνη με τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές οι οποίοι προμόταραν το συγκεκριμένο influencer φέρει και η Φυσική Ηγεσία η οποία ενώ σε άλλες περιπτώσεις δρα αστραπιαία διατάσσοντας ΠΔΕ-ΕΔΕ και διαθεσιμότητες, στην περίπτωση αυτή έκανε τα "στραβά" μάτια αφήνοντάς τον να λειτουργεί ανεξέλεγκτα για την αυτοπροβολή του και όχι για την πρόοδο και την καλή εικόνα του Σώματος προς τους πολίτες.

Τέλος, η Άμεση Δράση στην οποία υπηρετούσε ο συγκεκριμένος, έχει πολλούς αφανείς ήρωες οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα τους προκειμένου να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες, χωρίς να λάβουν επαίνους και χωρίς να αυτοαποθεώνονται, διότι ήταν είναι και θα είναι ευαισθητοποιημένοι αστυνομικοί που έχουν ως πρώτιστο μέλημά τους να υπηρετούν τον πολίτη με ταπεινότητα και όχι με επικοινωνιακά σόου .

Υ.Γ. 1: Ντρέπομαι πραγματικά που στήριζα ένα προεδρείο ΠΟΑΣΥ το οποίο όπως αποδεικνύεται έχει ως πρώτο γνώμονα τη διατήρηση και μόνο της καρέκλας και όχι την εκπροσώπηση του απλού συναδέλφου ο οποίος δίνει το αίμα του καθημερινά.

Υ.Γ. 2: Τον ξέρατε και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό, τουναντίον τον πληρώνατε με το υστέρημα των συναδέλφων γιατί πιστεύατε ότι έτσι θα "χτυπήσετε" όποιον έχει αντίθετη συνδικαλιστική άποψη με σας.

Υ.Γ. 3: Θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην περιφέρεια να ρωτήσουν τα προεδρεία της τοπικής τους Ένωσης ποιους στηρίζουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, για να καταλάβουν που καταλήγει το υστέρημά τους.

Υ.Γ.4: Για να αντιληφθείτε από που πήγαζε η στήριξη που απολάμβανε ο συγκεκριμένος influencer, αρκεί να δείτε ποια Ένωση της περιφέρειας τον βράβευσε σε επίσημο χορό της...

Υ.Γ. 5: Συνεχίζεται ...