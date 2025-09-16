Οι καλύτερες διαδρομές για οδήγηση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η οδήγηση για τους περισσότερους οδηγούς αποτελεί μια απόλαυση. Πόσο μάλλον όταν έχει μια συναρπαστική διαδρομή με πολλές στροφές και εναλλαγές όμορφων τοπίων. Στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν κορυφαίοι δρόμοι για οδήγηση, είτε για road trip, είτε για καθαρή οδηγική απόλαυση.

Στην πανέμορφη χώρα μας, ο οδηγός μπορεί να συναντήσει πολλές και συναρπαστικές διαδρομές. Οι περισσότερες διαδρομές συνδυάζουν θέα, πολλές στροφές, παραδοσιακά χωριά, βουνά και θάλασσα. Αν και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχει ένα μοναδικό τοπίο, απίστευτης ομορφιάς, εντούτοις ξεχωρίζουμε κάποιες (οι υπόλοιπες που δεν θα αναφερθούν σε καμιά περίπτωση δεν υπολείπονται σε ομορφιά) που αξίζουν αναφοράς.

Διαβάστε επίσης

Η διαδρομή Αράχωβα-Δελφοί-Γαλαξίδι, για παράδειγμα, είναι μια ορεινή διαδρομή που εκτός της ιστορικότητας του τοπίου έχει υπέροχες στροφές και εναλλαγές τοπίου. Συνδυάζει βουνό, αρχαία ιστορία (Δελφοί) και θάλασσα στο πανέμορφο Γαλαξίδι.

Η διαδρομή Ναύπλιο-Επίδαυρος-Μονεμβασιά είναι μια διαδρομή όπου ο οδηγός έχει επαφή με τον Αργολικό κόλπο. Περνάει από πολλά μεσαιωνικά κάστρα, ενώ είναι πανέμορφη την άνοιξη όπου η φύση δίνει τη δική της αισθητική.

Η διαδρομή από τα Καλάβρυτα μέχρι τη Ζαρούχλα είναι απαιτητική διαδρομή. Η διαδρομή στην οριενή Αχαϊα είναι κατάφυτη, έχει πολλές στροφές, ενώ μπορούν να γίνουν πολλές στάσεις για φαγητό, αλλά και για να θαυμάσει κάποιος τη θέα.

Από τους πιο ωραίους ορεινούς δρόμους της Στερεάς Ελλάδας είναι η διαδρομή Καρπενήσι μέχρι τη λίμνη Κρεμαστών. Οι εναλλαγές της φύσης είναι συνεχόμενες. Βουνά, φαράγγια και τεχνητές λίμνες δίνουν το δικό τους στίγμα στην οδηγική απόλαυση.

Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει μια από τις καλύτερες διαδρομές στα Ζαγοροχώρια. Μια διαδρομή από το Βίκος μέχρι και το Πάπιγκο, όπου η φύση κάνει τα δικά της μαγικά, ενώ ο οδηγός θα συναντήσει πολλά γεφύρια, πέτρινα χωριά και φαράγγια. Υπάρχουν πολλές κλειστές στροφές, που μετά η φύση θα τον αποζημιώσει με το παραπάνω.

Δύο όμορφες διαδρομές υπάρχουν και στη Χαλκιδική. Η πρώτη είναι στην ορεινή Χαλκιδική, Αρναία-Ταξιάρχης, με κλειστές στροφές, με εκπληκτική φύση και κλειστές στροφές. Άλλωστε εκεί είναι και η διαδρομή που διεξάγεται η ειδική διαδρομή στο ράλι ΔΕΘ. Μια ακόμη βρίσκεται στο δεύτερο πόδι, μια από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές στη Βόρεια Ελλάδα. Πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και πολλά σημεία που μπορείς να σταματήσεις και να ατενίσεις από τη μία πλευρά το Άγιο Όρος και από την άλλη το πρώτο πόδι. Έχει πολύ ωραίες παραλίες για μπάνιο.

Η διαδρομή Μετέωρα-Περτούλι-Ελάτη-Λίμνη Πλαστήρα είναι μια ορεινή οδήγηση με φόντο τα εντυπωσιακά βράχια των Μετεώρων. Ειδικά το φθινόπωρο η φύση παίρνει τη μελαγχολική της μορφή και δίνει μια άλλη οπτική στους περαστικούς.

Μία από τις πιο όμορφες διαδρομές στην Ελλάδα θα συναντήσουμε από το Γύθειο μέχρι τα Βάθεια, όπου ο οδηγός θα συναντήσει πέτρινα χωριά, άγρια ομορφιά και τοπία που κόβουν την ανάσα. Θα οδηγήσει ανάμεσα σε βουνά και θάλασσα. Οι δρόμοι είναι στενοί και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Από τις ομορφότερες διαδρομές δεν θα μπορούσε να λείψει και η Κρήτη. Στα Ανώγεια μέχρι τα Ζωνιανά. Υπάρχουν πολλές στροφές, παραδοσιακά χωριά, και μοναδικά κρητικά τοπία. Οι δρόμοι είναι στενοί και καλοδιατηρημένοι δρόμοι, αλλά όχι για μεγάλες ταχύτητες.

Μια όμορφη διαδρομή είναι Αθήνα - Σούνιο. Είναι η παραλιακή των Αθηνών με θέα στο Σαρωνικό. Ειδικά στο ηλιοβασίλεμα τα χρώματα είναι μαγικά και έγιναν αντικείμενο πολλών ταινιών. Είναι ιδανικός δρόμος για χαλαρή απογευματινή βόλτα.

Τέλος, στη Θράκη, στην οδική διαδρομή Ξάνθη- Σταυρούπολη- Λιβαδίτης- Δασικό Χωριό, Θέρμες- Κομοτηνή, ο οδηγός θα μαγευτεί από το τοπίο και τα 130 συνολικά δύσκολα χιλιόμετρα δεν θα σταθούν εμπόδιο στην οδηγική απόλαυση. Η ιδανική εποχή είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη.

Οι καλύτερες διαδρομές στην Ευρώπη

Σαφώς και υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, όμορφες διαδρομές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Όλες έχουν τη δική τους γοητεία και μοναδικότητα. Όμως μερικές ξεχωρίζουν γιατί έχουν πολλά ιδιαίτερα στοιχεία. Παράλληλα υπάρχουν μερικές εμβληματικές διαδρομές που ξεχωρίζουν για τη θέα και τα τοπία. Οι σημαντικότερες διαδρομές θα τις βρούμε στην Ρουμανία και συγκεκριμένα στα Καρπάθια Όρη, όπου οι οδηγοί μπορούν να συναντήσουν μια διαδρομή με απίστευτες στροφές, τούνελ και γέφυρες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.

Στη Βόρεια Ιταλία, στους πρόποδες των 'Αλπεων, οι οδηγοί θα απολαύσουν εκπληκτικό δρόμο, με 75 συνολικά φουρκέτες. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό, αλλά παράλληλα απαιτητικό δρόμο, που είναι ιδανικός το καλοκαίρι, καθώς τις υπόλοιπες εποχές μπορεί να υπάρχουν χιόνια.

Ό,τι και να πεις για τους δρόμους της Αυστρίας είναι λίγο. Η διαδρομή στο Εθνικό Πάρκο Hohe Tauern προσφέρει συναρπαστική οδήγηση, θέα στις Άλπεις και στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας. Είναι ιδανικό το καλοκαίρι, όπου οι ταξιδιώτες δεν θα συναντήσουν χιόνια. Ο δρόμος είναι τέλεια συντηρημένος και έχει παρκινγκ για ξεκούραση.

Στη Νορβηγία θα συναντήσουμε το Atlantic Ocean Road, όπου είναι μια μαγευτική διαδρομή με γέφυρες πάνω από τη θάλασσα, ενώ τα κύματα από κάτω δίνουν άλλη αίσθηση. Τα τοπία είναι μοναδικά. Επίσης στη Νορβηγία υπάρχει η διαδρομή The Troll's Road όπου έχει πολυάριθμες φουρκέτες με καταρράκτες και θεαματική φύση. Η διαδρομή είναι κλειστή τον χειμώνα λόγω χιονιού.

Η διαδρομή από το Γκρενόμπλ μέχρι τις Κάννες είναι υπέροχη, με όμορφα τοπία. Είναι ο δρόμος του Ναπολέοντα κατά την επιστροφή του από την εξορία. Συνδυάζει βουνό και παραθαλάσσια θέα.

Η διαδρομή Col de Turini στη Γαλλία είναι γνωστή από το Ράλι Μόντε Κάρλο. Είναι μια κλασική διαδρομή για σπορ αυτοκίνητα.

Στην Ιρλανδία υπάρχει ο δρόμος Ring of Kerry. Η διαδρομή είναι υπέροχη, καταπράσινη, ενώ ο οδηγός θα συναντήσει πολλές παραλίες και κάστρα. Θα συναντήσει επίσης πολλά μικρά χωριά όπου μπορεί να κάνει στάσεις.

Στην Ιταλία η διαδρομή Amalfi είναι ένας παράκτιος δρόμος με γκρεμούς και μοναδική θέα στη Μεσόγειο. Είναι μια διαδρομή ιδανική για μικρά αυτοκίνητα.

Τέλος, στη Γερμανία υπάρχει η διαδρομή Black Forest High Road, όπου ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο μαγευτικό Μαύρο Δάσος, ενώ θα συναντήσει πολλές θερμές πηγές.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ