Οι γονείς του Γιώργου Λυγγεριδη στην πορεία διαμαρτυρίας των ενστόλων - Συγκίνησαν τα λόγια τους

Πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία την πλατεία Λευκού Πύργου πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη, συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα. Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγεριδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Με κόρνες, σφυρίχτρες, καπνογόνα πλακάτ, πανό και συνθήματα οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, «ως μια γενναία αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών τους» σύγχρονο εξοπλισμό με την αγορά τεχνικών μέσων, θεσμική θωράκιση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Μέσω των οδών Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή, Βενιζέλου, αναμένεται να καταλήξουν στο ΥΜΑΘ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εκπρόσωποι των Ενώσεων από κάθε σώμα ασφαλείας αναφέρθηκε στα αιτήματά που έχει η κάθε Υπηρεσία και εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θυμάται τα σώματα ασφαλείας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν».

Στη συγκέντρωση των ενστόλων στον Λευκό Πύργο το «παρών» έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε δήλωσή της η κα Κωνσταντοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εποχικούς πυροσβέστες τονίζοντας την ανάγκη να αποτελέσουν μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να μην απασχολούνται μόνο για διάστημα οκτώ μηνών.

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε μαζί με εποχικούς πυροσβέστες το σύνθημα «ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ οι πυρκαγιές δεν είναι εποχικές», με το οποίοι οι ίδιοι διατρανώνουν το αίτημά τους να γίνουν μόνιμα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Από την πλευρά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ), Θανάσης Ψαρόπουλος τόνισε την ανάγκη να γίνουν προσλήψεις σε όλα τα σώματα ασφαλείας ενώ αναφερόμενος στην Πυροσβεστική υπογράμμισε πως οι 18.000 πυροσβέστες- σύμφωνα με την κυβέρνηση- δεν επαρκούν ενώ διεμήνυσε πως σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί πως οι οκτώ μήνες απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών δεν είναι αρκετοί λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

