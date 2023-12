Οι εύζωνες κάνουν τον γύρο των social media – «Μοιάζουν βγαλμένοι από παραμύθι»

Ο βηματισμός των ευζώνων πάντα αποτελεί αξιοθέατο για τους τουρίστες αλλά εντυπωσιάζει και τους Έλληνες.

Οι εύζωνες όμως τράβηξαν και την προσοχή ενός πολύ δημοφιλούς λογαριασμού στο X (πρώην twitter) με πάνω από 1 εκατομμύριο followers.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από το εξής σχόλιο: «Το λατρεύω! Μοιάζει με στρατιώτη από παραμύθι».

Οι βηματισμοί των ευζώνων

Οι εύζωνες έχουν δυο βηματισμούς. Τον υπηρεσιακό και τον βηματισμό της παρέλασης. Και οι δυο βγάζουν κάτι αγέρωχο και γι αυτό οφείλουν οι κινήσεις να είναι αργές και κατά κάποιο τρόπο λεβέντικες.

Όπως ανέφερε στην Καθημερινή ο Νίκος Γαβριλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς ως προς τη χαρακτηριστική ευζωνική κίνηση κατά την οποία «το πόδι κάνει σαν ένα σύρσιμο, σηκώνεται και ο μηρός έρχεται σε μια θέση που, μαζί με το σταθερό πόδι, σχηματίζει ένα τέσσερα», αυτό το τέσσερα παραπέμπει στα 400 χρόνια της σκλαβιάς.

Υπάρχουν κι άλλοι συμβολισμοί στον υπηρεσιακό βηματισμό, ο οποίος φέρνει στον νου «ένα βαρύ, μη χορευτικό τσάμικο το οποίο συνδέεται με τη λαϊκή παράδοση».

Μία είναι το λεγόμενο «τσαρούχι», κατά το οποίο οι δύο εύζωνοι μπροστά από το μνημείο έρχονται αντικριστά και μπροστά στο κενοτάφιο ενώνουν τα τσαρούχια τους – «σχηματίζουν ένα “Π”, μία γέφυρα που συμβολίζει την ισχύ των ευζώνων, την ισχύ που υπάρχει όταν είναι ενωμένοι», αναφέρει, ενώ ο παρατηρητής θα πρέπει να βλέπει το καντήλι με τον σταυρό πάνω από το κενοτάφιο. Τέλος, οι εύζωνοι δεν κάνουν βήματα πίσω, αναφέρει ο κ. Γαβριλάκης – «γιατί οι εύζωνοι δεν κάνουν πίσω».

Δείτε την ανάρτηση

I love it! Looks like soldiers in a fairy tale!

What is he doing? pic.twitter.com/RmBicZ2k9h

— Figen (@TheFigen_) December 3, 2023