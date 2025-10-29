PoliceNET of Greece logo
Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

23:14 | 29/10/2025

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία, δήλωσε η εισαγγελέας.

Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα "δεν έχουν βρεθεί ακόμη".

