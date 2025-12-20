Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες ήταν και φέτος υπέροχοι - Στο πλευρό τους η Υποδιοικήτρια της Σχολής και ένας ακόμα Αξιωματικός

Σε εορταστικό κλίμα και με τη ζεστασιά των ημερών των Χριστουγέννων, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλλαν το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025 οι δόκιμοι της Σχολής Δόκιμων Αστυφυλάκων Νάουσας, επισκεπτόμενοι το Δημαρχείο της πόλης.

Τους δόκιμους συνόδευσαν η κα Ανδρονίκη Λιάγγου, Αστυνόμος Α΄ και Υποδιοικήτρια της Σχολής Δόκιμων Αστυφυλάκων Νάουσας, καθώς και ο κ. Σάββας Ξυλαπετσίδης, Υπαστυνόμος Β΄, παρουσία των οποίων πραγματοποιήθηκε η εθιμοτυπική επίσκεψη και η ψαλμωδία των καλάντων.

Τους δόκιμους και τους συνοδούς τους υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νίκος Κουτσογιάννης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ. Αντώνης Μπέζος, κ. Θωμάς Ορδουλίδης, κα Χριστίνα Ράλλη και κ. Άγγελος Σαββίδης, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με τους νέους αστυφύλακες, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία τους στο Δημαρχείο.

Ο Δήμαρχος Νάουσας ευχαρίστησε τους δόκιμους για την επίσκεψη και τη συμβολική τους παρουσία, τονίζοντας τη σημασία της Σχολής Δόκιμων Αστυφυλάκων για την πόλη της Νάουσας, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι αστυνομικοί στην κοινωνία, με πνεύμα προσφοράς, ευθύνης και σεβασμού προς τον πολίτη.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, μεταφέροντας το μήνυμα των Χριστουγέννων και ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Σχολής Δόκιμων Αστυφυλάκων Νάουσας.

Πηγή: foninaousis.gr