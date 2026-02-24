Οι αστυνομικοί του Τέξας δεν "προλαβαίνουν" τις υποθέσεις ανθρωποκτονιών

Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στη Φορτ Γουόρθ του Τέξας (ΗΠΑ) το 2025 σημείωσε αύξηση περίπου 8 % σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία από την αστυνομία και τα αρχεία ιατροδικαστών που δημοσίευσε η Star-Telegram.

Καθώς η πόλη διαχειρίζεται αλλαγές στην ηγεσία του αστυνομικού τμήματος, οι αστυνομικοί εξετάζουν πώς αυτές οι μεταβολές ενδέχεται να επηρεάζουν τις τάσεις της εγκληματικότητας και ειδικά τις δολοφονίες.

Παράλληλα, ενώ γενικά τα ποσοστά βίαιων εγκλημάτων λειτούργησαν πτωτικά σε κάποιες περιόδους του 2025, οι ανθρωποκτονίες παρέμειναν ανησυχητικά υψηλές, πυροδοτώντας συζητήσεις για ενίσχυση των πόρων, αναθεώρηση τακτικών αστυνόμευσης και μεγαλύτερη εμπλοκή της κοινότητας στην πρόληψη.

Οι αρχές και οι ειδικοί τονίζουν ότι η τάση αυτή αποτελεί κεντρικό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας για την πόλη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να εξηγηθεί η αιτία της αύξησης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο μέλλον.

