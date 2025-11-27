Οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Νεάπολης – Συκεών συνεχίζουν να εξιχνιάζουν υποθέσεις

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος τεσσάρων συνολικά ατόμων (3 ημεδαπών – 1 αλλοδαπού), για περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω ταυτοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, ως δράστες 4 περιπτώσεων κλοπής (2 κλοπές οχημάτων και 2 κλοπές από καταστήματα – σούπερ μάρκετ) που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Οκτωβρίου 2025 έως αρχές Νοεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, αφαιρώντας 2 οχήματα και προϊόντα συνολικής αξίας 1.003,64 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.