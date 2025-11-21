Οι αστυνομικοί του Μισισιπή βλέπουν τους μισθούς τους να εκτοξεύονται

Η αστυνομική δύναμη της πόλης Vicksburg, στο Μισισιπή των ΗΠΑ, εισάγει μια σημαντική αναδιάρθρωση στη δομή των αποδοχών της, με στόχο την ενίσχυση της πρόσληψης αλλά και διατήρησης των αστυνομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προβλεφθεί αυξήσεις στην αμοιβή των νεοπροσληφθέντων αλλά και τροποποιήσεις στα επιδόματα και τα κλιμάκια αποδοχών, ώστε η καριέρα στο τμήμα να γίνει πιο ελκυστική.

Η διοίκηση του τμήματος εκτιμά ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να καλυφθούν κενές θέσεις και να ενισχυθεί το ηθικό των υπαλλήλων.

Επιπλέον, αναμένεται να βελτιωθεί κι η ασφάλεια της κοινότητας της Vicksburg.