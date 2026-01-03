Οι Αστυνομικοί της Θεσπρωτίας έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους - ΦΩΤΟ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας πραγματοποίησε την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας κατά την αλλαγή του έτους, πάνω σε περιπολικό όχημα, ως μια συμβολική πράξη που αναδεικνύει τη συνεχή παρουσία και προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας προς την κοινωνία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας κ. Γρίβας Χρήστος, ο Βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιόγιακας Βασίλειος, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Νταής Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ντάσιος Βασίλειος, ο συντονιστής απόδημου Ελληνισμού και διασποράς του Δήμου Ηγουμενίτσας κ. Παπαϊωάννου Λάζαρος,ο διοικητής του ΑΤ Ηγουμενίτσας κ Κολιγιώτης Νικόλαος και ο αναπληρωτής διευθυντής Ασφάλειας κ Λιώλης Λουκάς.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας εύχεται το νέο έτος να είναι ασφαλές για όλους και αναίμακτο για τους συναδέλφους που υπηρετούν με αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη συμβολική κίνηση, υπογραμμίζεται ότι η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται αδιάλειπτα, ακόμη και τις εορταστικές ώρες, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τις γιορτές τους με ασφάλεια.

Καλή Χρονιά με Υγεία!!!