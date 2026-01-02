Οι αστυνομικοί της Καλιφόρνια σε οικονομικό ... αδιέξοδο

Στην πόλη San Bruno της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αστυνομικοί διεκδικούν υψηλότερους μισθούς, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές αποδοχές δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής της περιοχής ούτε είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με γειτονικά αστυνομικά τμήματα.

Το θέμα έχει φέρει ένταση στις διαπραγματεύσεις με τη δημοτική αρχή, καθώς πλησιάζει η λήξη της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αστυνομικών, ο αρχικός μισθός ενός νεοπροσληφθέντος αξιωματικού στο San Bruno είναι χαμηλότερος από εκείνον άλλων κοντινών πόλεων, γεγονός που δυσκολεύει τόσο την προσέλκυση όσο και τη διατήρηση προσωπικού.

Παράλληλα, λίγοι αστυνομικοί μπορούν να ζουν στην ίδια την πόλη, καθώς τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή αναγνωρίζει το πρόβλημα, ωστόσο τονίζει ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και ότι οι μεγάλες αυξήσεις μισθών θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες βασικές υπηρεσίες της πόλης.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να ζητούν μια λύση που θα τους επιτρέψει να εργάζονται στο San Bruno με πιο βιώσιμους οικονομικούς όρους.