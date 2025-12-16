Οι αστυνομικοί της Ινδίας βγαίνουν από τα τμήματα και "μπαίνουν" στα σπίτια των ηλικιωμένων

Αστυνομικοί του Χαϊντεραμπάντ, στην πολιτεία Telangana της Ινδίας, υλοποιούν μια στοχευμένη κοινωνική πρωτοβουλία, προσεγγίζοντας ηλικιωμένους πολίτες που ζουν μόνοι στις βόρειες συνοικίες της πόλης.

Οι αστυνομικοί επισκέπτονται τα σπίτια τους, συνομιλούν μαζί τους, ελέγχουν αν είναι καλά στην υγεία τους και αν έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα καταγράφουν στοιχεία επικοινωνίας και φροντίζουν για βασικούς ελέγχους ασφάλειας στον χώρο διαμονής τους.

Η δράση στοχεύει στη μείωση του αισθήματος μοναξιάς και ανασφάλειας, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην αστυνομία και την τοπική κοινωνία, με τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίζουν πλέον τους αστυνομικούς όχι μόνο ως φορείς τάξης, αλλά και ως ανθρώπους στήριξης και φροντίδας.