Οι αστυνομικοί της Βρετανίας πιάνουν δουλειά μία ώρα νωρίτερα για να αυξηθεί η ασφάλεια στους δρόμους

Οι Αστυνομικοί Υποστήριξης της Κοινότητας (PCSOs) στη περιοχή της Μίντλαντ στη Βρετανία αλλάζουν το ωράριό τους και θα ξεκινούν τη βάρδιά τους μία ώρα νωρίτερα, με στόχο την καλύτερη αστυνόμευση σε ώρες που παρατηρούνται συχνότερα περιστατικά εγκληματικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από παράπονα κατοίκων και καταστηματαρχών, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα περισσότερα προβλήματα – όπως φασαρίες, βανδαλισμοί και κλοπές – συμβαίνουν νωρίς το πρωί, όταν η παρουσία της αστυνομίας ήταν περιορισμένη.

Οι τοπικές αρχές υποστήριξαν ότι η αλλαγή στο ωράριο δεν αυξάνει τις ώρες εργασίας, αλλά απλώς μετατοπίζει την έναρξη της βάρδιας, ώστε οι PCSOs να βρίσκονται στους δρόμους την πιο κατάλληλη στιγμή.

Στόχος είναι να υπάρχει ορατή αστυνομική παρουσία, να προλαμβάνονται περιστατικά πριν κλιμακωθούν και να ενισχυθεί η αίσθηση ασφάλειας στην κοινότητα.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στο ότι οι PCSOs παίζουν σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμος ανάμεσα στην αστυνομία και τους πολίτες, γι' αυτό και η παρουσία τους σε ώρες αιχμής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Η αλλαγή στο ωράριο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της κοινοτικής αστυνόμευσης, και οι αρχές δηλώνουν ότι θα αξιολογηθεί στην πράξη για να διαπιστωθεί αν όντως μειώνει τα περιστατικά και βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων.