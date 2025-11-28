Οι αστυνομικοί της Αϊόβας αγόρασαν με δικά τους χρήματα χειμερινά ρούχα για παιδιά 100 οικογενειών

Μια ζεστή και ανθρώπινη πρωτοβουλία υλοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα του Cedar Rapids στην Αϊόβα των ΗΠΑ, προσφέροντας σε 100 οικογένειες τη δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν χειμερινά ρούχα για τα παιδιά τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής εκδήλωσης , όπου οι οικογένειες επέλεξαν μπουφάν, γάντια, μπότες και άλλα απαραίτητα είδη, όλα πληρωμένα από το φιλανθρωπικό ταμείο της υπηρεσίας, το Cedar Rapids Police Protective Charity, το οποίο θα διαθέσει έως και 25.000 δολάρια για τον σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αστυνομικοί συνόδευσαν τα παιδιά στις αγορές τους, δημιουργώντας μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Ο αστυνομικός Jonathan McDowell, που βοήθησε προσωπικά τη μικρή Elianna Marquette-Raymundo να διαλέξει τον χειμερινό εξοπλισμό της, τόνισε ότι τέτοιες δράσεις επιτρέπουν στα παιδιά να γνωρίσουν την ανθρώπινη πλευρά της αστυνομίας και να χτίσουν θετική σχέση με τους αστυνομικούς.

Όπως είπε, το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι ότι τα παιδιά της κοινότητας «θα περάσουν τον χειμώνα ζεστά και προστατευμένα», ενώ οι αστυνομικοί έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από τις απαιτητικές καθημερινές τους αποστολές και να προσφέρουν απευθείας στους πολίτες.

