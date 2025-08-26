Οι αστυνομικοί στο Χιούστον τριπλασιάζουν τον μισθό τους με τις υπερωρίες τους

Στην πόλη Χιούστον των ΗΠΑ, πολλοί αστυνομικοί βγάζουν περισσότερα χρήματα από τις υπερωρίες παρά από τον κανονικό τους μισθό.

Ορισμένοι σχεδόν τριπλασίασαν τις αποδοχές τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν αστυνομικό που πήρε 90.000 $ μισθό αλλά 170.000 $ από υπερωρίες μέσα σε έναν χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Οι περισσότερες υπερωρίες γίνονται στη Διεύθυνση Τροχαίας, επειδή οι αστυνομικοί εργάζονται τα βράδια αλλά πρέπει να πηγαίνουν και στα δικαστήρια το πρωί.

Μια νέα συμφωνία μάλιστα διπλασίασε τον ελάχιστο χρόνο πληρωμής για δικαστικές εμφανίσεις, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τα ποσά.

Το κόστος για την πόλη έφτασε τα 74 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό, κάτι που προκάλεσε αρκετές προειδοποιήσεις για καλύτερη διαχείριση, την ίδια στιγμή που το συνδικάτο των αστυνομικών τονίζει ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες, ειδικά σε εκδηλώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.