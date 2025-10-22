Οδηγός παρέσυρε με αυτοκίνητο μητέρα και παιδί – Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα ο 2χρονος

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προκάλεσε τον τραυματισμό μίας μητέρας και του παιδιού της που προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

ο τροχαίο ατύχημα συνέβη στην οδό Τζων Κέννεντυ στο Περιστέρι, όταν οδηγός κάμπριο αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, έχασε τον έλεγχο του, έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο.

Άμεση ήταν η παρέμβαση των περαστικών, που ακινητοποίησαν τον οδηγό και του πήραν τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της μητέρας και του παιδιού, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

