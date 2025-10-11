Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε νεαρή γυναίκα με πατίνι

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν ένα σπορ αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παρέσυρε μια νεαρή γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Θαμυρίδος.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε να βοηθήσει τη νεαρή, αλλά αντίθετα ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και εξαφανίστηκε από το σημείο. Περαστικοί που είδαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ευτυχώς, τα τραύματά της δεν κρίνονται σοβαρά. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που ήταν μπροστά στο τροχαίο και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να ταυτοποιηθεί ο οδηγός που εγκατέλειψε το θύμα τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, την ίδια ημέρα σημειώθηκαν ακόμη δύο περιστατικά εγκατάλειψης στην Καλαμάτα — χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς — γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους της πόλης.

Ρεπορτάζ: Κώστας Γαζούλης

