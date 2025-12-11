Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό - ΒΙΝΤΕΟ

Στην σύλληψη ενός οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν άντρες της Τροχαίας Αττικής Οδού ο οποίος παρέσυρε νωρίτερα έναν τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου, στην Αττική Οδό, ένα χιλιόμετρο πριν από την έξοδο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Η Τροχαία πραγματοποιεί δράση στην Αττική Οδό για τον εντοπισμό οδηγών μοτοσικλετών που δεν είχαν τις πινακίδες τους ώστε να μην καταγράφονται οι παραβάσεις ταχύτητας και για να φεύγουν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.





Ο οδηγός στις 8 και 20′ το πρωί της Πέμπτης (11/12) ενώ είχε ακινητοποιηθεί από συμβατικό αυτοκίνητο της Τροχαίας, όταν του ζήτησαν τα στοιχεία του ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα, πάτησε γκάζι για να φύγει και παρέσυρε τον τροχονόμο, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο τροχονόμος από την πτώση στο οδόστρωμα τραυματίστηκε ελαφρά στα γόνατα και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης

