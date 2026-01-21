Οδηγός μηχανής έβρισε τους αστυνομικούς που του έκοψαν πρόστιμο, πάτησε γκάζι και προσπάθησε να ξεφύγει

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 33χρονου οδηγού μοτοσικλέτας χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης βεβαίωσαν παραβάσεις του ΚΟΚ στον 33χρονο, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αποχωρώντας από το σημείο ο 33χρονος εξύβρισε τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή.

Όπως αναφέρει το thestival, λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.