Οδηγός Ι.Χ. “πήρε σβάρνα” σταθμευμένα αυτοκίνητα – Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Κορίνθου (video-φωτο)

23:14 | 14/11/2025

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής 14/11 στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας στην Κόρινθο, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, έκαναν περιπολία στο σημείο, εντόπισαν ένα Ι.Χ. με πολύ σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος να κινείται με δυσκολία.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αμέσως το όχημα και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, είχε ήδη συγκρουστεί με 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία της διαδρομής του μέσα στην πόλη, χωρίς όμως να έχουν εντοπιστεί ακόμη οι ιδιοκτήτες τους. Ο οδηγός ήταν ελαφρά τραυματισμένος.

Η Τροχαία Κορίνθου έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν τα οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

