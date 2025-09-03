Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε stop και έπεσε πάνω στους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Ατταλείας, όταν αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 07:00 χθες το πρωί, όταν το όχημα παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω στη μηχανή που εκτελούσε υπηρεσία κινούμενη επί της οδού Ατταλείας με κατεύθυνση προς την Ιερά Οδό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν στη δεξιά πλευρά του σώματός τους οι δύο αστυνομικοί με αποτέλεσμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

