PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε stop και έπεσε πάνω στους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ.

ΔΙΑΣ
21:05 | 03/09/2025

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Ατταλείας, όταν αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 07:00 χθες το πρωί, όταν το όχημα παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω στη μηχανή που εκτελούσε υπηρεσία κινούμενη επί της οδού Ατταλείας με κατεύθυνση προς την Ιερά Οδό.

Διαβάστε επίσης

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν στη δεξιά πλευρά του σώματός τους οι δύο αστυνομικοί με αποτέλεσμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Κατερίνα Ρίστα

Πηγή: newsbomb.gr 

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ Τροχαία Ατυχήματα ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis