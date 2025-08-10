Οδηγός Ι.Χ. έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα, Τραυματίστηκε αστυνομικός κατά την προσπάθεια διάσωσης - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα 10/8 το μεσημέρι στο λιμάνι της Κορίνθου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με επιβαίνοντα κατέληξε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.Οι πολίτες, σοκαρισμένοι, κάλεσαν τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, δύο αστυνομικοί, ένας της ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ, έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον οδηγό, βουτώντας στο νερό για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ακολούθησε και δύτης, ο Δημήτρης Μπινιάρης.

Διαβάστε επίσης

Ο κύριος Μπινιάρης κατάφερε να ανασύρει τον οδηγό από το αυτοκίνητο και με την συνδρομή των αστυνομικών τον έβγαλαν στην επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημά του, χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το όχημα θα ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος.