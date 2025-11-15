Οδηγός έφαγε πρόστιμο 775 ευρώ και του πήραν το αυτοκίνητο -Η κλήση που έγινε viral

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει φέρει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους, με τα αυστηρά πρόστιμα και τις εκτεταμένες κυρώσεις να εφαρμόζονται πλέον χωρίς καμία ανοχή.

Η πολιτεία έχει καταστήσει σαφές ότι κύριος στόχος της κατά το τελευταίο διάστημα είναι η καταπολέμηση της παραβατικότητας και η ουσιαστική αύξηση της οδικής ασφάλειας, κάτι που έχει οδηγήσει σε εντατικούς ελέγχους και συχνές επιχειρήσεις σε σημεία υψηλής κινητικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φυσικά οι σοβαρές παραβάσεις, από την υπερβολική ταχύτητα έως τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση , όμως αυστηρά μέτρα προβλέπονται και για συμπεριφορές που θεωρούνται εξίσου επικίνδυνες, όπως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που έγινε γνωστό μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook) δείχνει με σαφήνεια την κατεύθυνση της νέας πολιτικής. Όπως φαίνεται από την σχετική φωτοραφία, οδηγός δημοσίευσε ο ίδιος την κλήση που του βεβαιώθηκε από αστυνομικό της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μέτρα πριν την Πλατεία Συντάγματος,﻿ αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 775 ευρώ για οδήγηση χωρίς άδεια και παραβίαση του δακτυλίου.

Επιπλέον, το όχημά του κατασχέθηκε επιτόπου μέσω γερανού, με τις πινακίδες κυκλοφορίας να αφαιρούνται για διάστημα 30 ημερών﻿. Πέρα από το πρόστιμο, ο οδηγός υποχρεώνεται να καλύψει και το κόστος του γερανού, περίπου 100 ευρώ, καθώς και τα έξοδα στάθμευσης στον χώρο φύλαξης του κατασχεθέντος οχήματος, φέρνοντας το συνολικό κόστος στα 875 ευρώ.

Το έγγραφο της κλήσης αναφέρει παραβάσεις του άρθρου 98, που αφορά τις άδειες οδήγησης και τις σχετικές κυρώσεις, καθώς και του άρθρου 55, που προβλέπει μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, δηλαδή την παράβαση του δακτυλίου.

Σημειώνεται πως το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, άλλα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Τροχαίας να εξαλείψει φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών, καθώς παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου ΚΟΚ και την επικείμενη τοποθέτηση καμερών τεχνητής νοημοσύνης που θα πιάνουν στα πράσα τους οδηγούς που δεν τηρούν το νόμο, τέτοιου είδους φαινόμενα αποτελούν ακόμη κοινή πραγματικότητα.

Ενδεικτικά, να πούμε ότι στα Χανιά η Τροχαία έκοψε πάνω από 3.000 κλήσεις μέσα σε 10 μήνες, δείχνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αφοσίωση της πολιτείας να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε στους δρόμους .

