Ο Υπαρχιφυλακας Οικονομίδης Μιλτιάδης πρωταθλητής Ελλάδος στο διπλό σκιφ ανδρών - ΦΩΤΟ

O Υπαρχιφυλακας Οικονομίδης Μιλτιάδης συμμετείχε στο 5ο πανελλήνιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας στην Λήμνο που διεξήχθη κατά τις ημερομηνίες 3-4 Οκτωβρίου όπου και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο διπλό σκιφ ανδρών.

Ο Έλληνας αθλητής ανήκει στη δύναμη του ομίλου ερετών και υπηρετεί στο τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Ο Οικονομίδης Μιλτιάδης θα ήθελε να ευχαριστήσει την διοίκηση της διεύθυνσης επικοινωνίας όσο και του τμήματος φυσικής αγωγής που του επιτρέπει να προπονείται και να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

To Policenet.gr συγχαίρει τον κ. Οικονομίδη Μιλτιάδη για την νέα του μεγάλη επιτυχία!