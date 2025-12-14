Ο Υπαρχιφύλακας Οικονομίδης Μιλτιάδης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα κλειστής κωπηλασίας - ΦΩΤΟ

O Υπαρχιφύλακας Οικονομίδης Μιλτιάδης συμμετείχε στο πρωτάθλημα κλειστής κωπηλασίας που διεξήχθη χτες 13/12 στο Βόλο στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο νέας Ιωνίας με 1100 συμμετοχές αγωνισμάτων και περισσότερους από 800 αθλητές και αθλήτριες σπάζοντας το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς στο ΣΕΦ με τους αγώνες να ξεκινάνε στις 12.30 και να διαρκούν 8 ώρες.

Στο ατομικό αγώνισμα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 500 μέτρων ανδρών ενώ σε ομαδικό επίπεδο αναδειχθήκαν πρωταθλητές Ελλάδος στην τετραπλή σκυτάλη ανδρών.

O Οικονομίδης Μιλτιάδης ανήκει στην δύναμη του ομίλου Ερετών και υπηρετεί στο τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Ο Μ. Οικονομίδης ευχαριστεί την διοίκηση της διεύθυνσης επικοινωνίας και το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού που του επιτρέπουν να προπονείται και να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να διακρίνεται τόσο στους κλειστής κωπηλασίας όσο και στους αγώνες της παράκτιας κωπηλασίας.

To Policenet.gr συγχαίρει τον κ. Οικονομίδη Μιλτιάδη για την νέα του μεγάλη επιτυχία και του εύχεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και στο μέλλον!!